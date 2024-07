Esporte Grêmio enfrenta o Operário-PR pela Copa do Brasil neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Operário e Grêmio não saíram do empate no jogo de ida pela Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Grêmio e Operário decidem neste domingo a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, que será o jogo de volta da terceira fase do torneio, será no Centenário, em Caxias do Sul, às 11h. Com um empate no jogo de ida, ambas equipes precisam de uma vitória simples para avançar às oitavas. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Em um péssimo momento na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vê na classificação da Copa do Brasil uma oportunidade de virar a chave, e afastar um pouco a tensão na temporada. O time venceu apenas um dos 10 últimos jogos na Série A e está na zona de rebaixamento. Depois da derrota para o Cruzeiro, na última rodada, o técnico Renato Portaluppi revelou forte cobrança ao pedir “vergonha na cara” aos jogadores.

Contra o Operário, o time gaúcho tem a baixa importante do meia Cristaldo, que teve diagnosticada uma lesão de grau 1 na coxa direita e está fora da partida. A estimativa é que o armador da equipe fique de fora pelos próximos dez dias, desta forma, também será baixa para enfrentar o São Paulo e o Vitória, no Campeonato Brasileiro.

Sem Cristaldo, o Renato pode utilizar o atacante Soteldo. O venezuelano está de volta ao time gremista após ter ficado de fora da partida contra o Cruzeiro, por não ter se apresentado ao elenco a tempo. O zagueiro Geromel, que foi preservado contra no meio da semana, também fica à disposição do técnico Renato para enfrentar o Operário.

Assim, o provável Grêmio tem: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson e Soteldo; Gustavo Nunes e Pavon.

Já o Operário tem os desfalques do atacante Ronald, e do centroavante Daniel Lima, que já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes. O volante Rodrigo Lindoso, lesionado, também é baixa. Desta forma, o Fantasma irá a campo com: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Diniz) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Vale destacar que o Grêmio ainda não voltou a jogar na Arena, atingida pelas enchentes. Foram oito partidas como mandante desde então, sendo quatro no Couto Pereira, em Curitiba (incluindo duas da Libertadores e o Grenal), um no Kléber Andrade, em Cariacica-ES, e as últimas três no Centenário, em Caxias do Sul, palco do jogo deste domingo.

