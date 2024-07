Mundo Primeira-ministra da Itália é flagrada revirando os olhos enquanto aguardava reunião atrasada da Otan

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Giorgia Meloni se irrita com atraso de Joe Biden em cúpula da Otan. (Foto: Reprodução)

De braços cruzados, uma impaciente Giorgia Meloni fez careta, revirou os olhos, apontou no pulso para um relógio imaginário. Ela esperava ao lado do presidente Alexander Stubb, da Finlândia, — país que aderiu a Otan após a invasão russa na Ucrânia — e parecia estar irritada com a demora de Biden, que estava 20 minutos atrasado para reunião.

No vídeo, é possível ver ainda que Stubb verifica a hora no celular e Meloni volta a fazer careta antes de esboçar um sorriso para as câmeras.

A imprensa norte-americana informou que reunião foi iniciada com cerca de 40 minutos de atraso. Um dos motivos seria a espera pela chegada do presidente Joe Biden e do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Não é a primeira vez que o problemático presidente de 81 anos deixa Meloni esperando. Ele foi o último dos líderes a chegar à reunião do G7 no mês passado, na região de Puglia, na Itália, saudando-a desajeitadamente quando ela o recebeu no palco antes do início do evento.

“Você não deveria deixar uma mulher esperando desse jeito”, Meloni teria repreendido Biden em uma aparente tentativa de humor.

Mais tarde, durante o G7, Meloni teve que levar Biden de volta a uma demonstração de paraquedismo quando ele começou a se afastar, perdendo o show enquanto andava a esmo.

Gafes de Biden

A Cúpula em Washington reafirmou o apoio da Otan à Ucrânia, com o envio dos primeiros caças F-16 a muito esperados por Kiev, mas foi ofuscada pelas eleições americanas. Joe Biden buscava se mostrar como liderança internacional para superar os questionamentos sobre a sua idade e aptidão, tanto física como cognitiva, para mais quatro anos de Casa Branca. Enquanto tenta salvar a campanha, no entanto, o presidente cometeu novas gafes.

Durante a Cúpula da Otan, Biden se confundiu e apresentou o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, como Vladimir Putin, seu rival na guerra. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a reação de espanto e as risadas contidas de líderes mundiais diante da gafe.

Menos de duas horas depois, ele falou que “não teria escolhido vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que era qualificado”, referindo-se, na verdade, a Kamala Harris, após ser questionado sobre a capacidade que ela teria de derrotar Trump em novembro, caso assumisse a cabeça da chapa.

Aos 81 anos, o presidente é pressionado a desistir de tentar a reeleição e abrir o caminho para que uma liderança mais jovem do Partido Democrata enfrente Donald Trump, em novembro, mas insiste em se manter na disputa. Biden afirma que é a pessoa mais capaz de derrotar o ex-presidente, e luta para salvar a campanha apesar dos apelos de lideranças partidárias e doadores de campanha.

