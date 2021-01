Futebol Grêmio enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão no estádio Allianz Parque

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Grêmio e Palmeiras se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Allianz Parque, às 21h30. O jogo medirá a força das equipes, que em fevereiro, disputam a taça da Copa do Brasil.

O Tricolor, time visitante, finalizou os treinos para o confronto sob supervisão do auxiliar técnico Alexandre Mendes. Renato Gaúcho, técnico principal do time, estava no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o sorteio de mando de campo e definição das datas da final da Copa do Brasil 2020.

Alexandre trabalhou a movimentação tática e acertou a estratégia da equipe, para o confronto.

O Grêmio ocupa a 5ª colocação, e pode entrar no G4, mesmo garantindo apenas um empate contra o Palmeiras. Caso vença, o time soma 52 pontos e ganha duas posições, ficando em 3º lugar e apenas à quatro pontos do líder do campeonato, o São Paulo.

O time de Abel Ferreira chega confiante, após se classificar para a final da Copa Libertadores. Mesmo tendo perdido por 2 a 0, o Verdão garantiu a classificação por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, na Argentina.

Na sexta colocação, com 47 pontos, o Palmeiras pode entrar no G4, substituindo o Flamengo na quarta posição, caso vença a equipe de Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Kannemann, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Thaciano, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Alan Empereur, M. Viña, Emerson Santos, Zé Rafael, Roni, Raphael Veiga, B.H.V. Lopes; Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ), Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

