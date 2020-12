Esporte Grêmio enfrenta o Santos para decidir vaga na semifinal da Libertadores

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogo decisivo acontece em Santos. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

O Grêmio e o Santos se enfrentam nesta quarta, às 19h15, na Vila Belmiro. Em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho arrancou empate nos acréscimos. Por ter marcado um gol como visitante, o Santos joga pelo empate para ir às semifinais. Um novo empate por 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. E o Grêmio avança se houver igualdade por dois ou mais gols. Quem vencer, obviamente, leva a vaga.

Com um trabalho final de ajustes táticos e cobranças de pênaltis, o Grêmio encerrou seus treinamentos para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores na manhã de terça (15). O técnico Renato Portaluppi definiu e trabalhou com o time que entra em campo para enfrentar o Santos. Logo mais a delegação viaja para São Paulo, de onde se desloca ao litoral.

O treino final para a decisão começou às 9h30, no CT Luiz Carvalho. Com os jogadores que começam a partida definidos e posicionados, o técnico gremista trabalhou intensamente o posicionamento em campo e orientou a criação de jogadas. Renato também ajustou o posicionamento em jogadas de bola parada no ataque e na defesa, explicando as propostas da comissão técnica e ensaiando os movimentos. Com a possibilidade de decisão nos pênaltis, em caso de novo empate por 1 a 1, o grupo também treinou cobranças. Depois do apito final, os jogadores almoçaram no refeitório do Centro de Treinamentos e viajaram Santos, com desembarque no aeroporto de Guarulhos e deslocamento terrestre até o litoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte