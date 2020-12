Esporte Um terço dos japoneses defende o cancelamento dos Jogos de Tóquio

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

O evento está marcado agora para ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto. (Foto: Reprodução)

Um terço dos cidadãos japoneses quer que a Olimpíada de Tóquio seja cancelada em meio a temores de que a chegada de estrangeiros possa causar um novo aumento nos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é o que mostra uma pesquisa da emissora pública NHK publicada nesta terça-feira (15).

O governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiram em março adiar a Olimpíada de 2020 por um ano devido à pandemia de coronavírus. O evento está marcado agora para ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto.

Mas conforme o Japão luta contra uma terceira onda de infecções, a pesquisa da NHK, conduzida de 11 a 13 de dezembro, mostrou que 32% dos entrevistados defendem que os Jogos sejam totalmente cancelados.

Apenas 27% disseram que o evento deveria prosseguir conforme o planejado, enquanto 31% preferem outro adiamento.

De acordo com pesquisa da NHK realizada no mês de outubro, 40% disseram que a Olimpíada deveria ser realizada, com apenas 23% defendendo o cancelamento e 25% optando por mais adiamento.

Embora o Japão tenha evitado o grande número de infecções e mortes visto em muitos outros países, um recente ressurgimento de casos forçou o governo a reintroduzir medidas, como solicitar o fechamento de bares e restaurantes mais cedo.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, suspendeu na segunda-feira um muito criticado programa de subsídio a viagens para ajudar a conter o número crescente de casos, à medida que seu índice de aprovação despenca sobre como lida com a pandemia.

Números da Covid-19

No último sábado (12), o Japão superou, pela primeira vez, a marca de 3 mil casos diários de covid, enquanto um novo recorde foi registrado no número de infectados na capital Tóquio – 621, segundo fontes oficiais.

Dados de diferentes órgãos oficiais aos quais a emissora pública “NHK” teve acesso, indicaram que 3.031 pessoas foram infectadas com o novo coronavírus em todo o país. O número supera o recorde anterior de 2.972 casos, registrado na última quinta-feira (10).

O Japão está no meio da terceira onda de propagação da pandemia do novo coronavírus. Como resultado da primeira onda, o país entrou em estado de alerta sanitário, de 7 de abril a 25 de maio, com a proibição de grandes eventos públicos e o fechamento de estabelecimentos não essenciais, entre outras medidas, mas sem confinar a população.

Para esta terceira onda, o governo atribuiu-se um prazo de três semanas, a partir de 25 de novembro, para analisar a evolução da pandemia no país e a conveniência de aprovar novas restrições sociais.

