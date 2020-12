Grêmio Às vésperas da partida contra o Santos, Diogo Barbosa prevê o duelo: ”Temos condições de fazer um grande jogo”

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 15 de dezembro de 2020

Na preparação para a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o lateral-esquerdo gremista, Diogo Barbosa concedeu uma entrevista coletiva, projetando o confronto. No jogo de ida, o placar terminou em 1×1, com gol de pênalti nos minutos finais da partida, marcado por Diego Souza.

Nessa quarta-feira (16) a decisão é na Vila Belmiro e Diogo encara a partida com muita dificuldade, mas afirma que o Grêmio não deve modificar sua forma de jogar. ”Não devemos mudar nossa postura, nosso time sempre teve bastante posse de bola, sempre atacamos bastante os adversários. Independente de onde vamos jogar, temos que manter nossa postura de sempre que é buscar o gol a todo momento. É importante isso porque precisamos marcar gols na partida.”

O destaque da equipe santista é o atacante Marinho. O ex-Grêmio vem de uma fase positiva e é o artilheiro do Santos em 2020. Apostando na velocidade, o lateral gremista destaca a importância do cuidado com o lado esquerdo, para evitar o avanço do atacante. ”O Marinho vem de uma fase maravilhosa, precisamos respeitar, precisamos ter uma atenção especial. Eu, Cortez, que ficamos ali do lado esquerdo, precisamos ter bastante atenção porque o jogador vem de uma fase iluminada.”

Titular na primeira partida, o jogador assumiu que gosta de estudar seus adversários para então, contribuir ainda mais com a equipe. A tendência é que o jogador permaneça na titularidade na partida, com Victor Ferraz atuando na direita.

“Eu gosto muito de olhar sempre o jogo anterior, sempre gosto de ver o time que eu vou enfrentar. Eu costumo estudar bem o adversário tentar ajudar o meu time, é um ritual que eu gosto.“, disse.

A partida contra o Santos acontece nessa quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro. Você acompanha tudo aqui na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio