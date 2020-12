Jogador não atuava com o grupo principal desde a segunda rodada do Brasileirão, em agosto

Após um quase quatro meses longe da equipe principal, Patrick voltou a receber a oportunidade de estar em campo com os profissionais. O meia atuou por cerca de 10 minutos no empate em 0 a 0 com o Goiás, no sábado (12). Além da partida no sábado, Patrick ainda jogou o Brasileirão de Aspirantes no domingo (13), e foi titular na vitória do sub-23 gremista sobre o Vila Nova.

O jogador, oriundo das categorias de base gremista, não atuava com o grupo principal desde a segunda rodada do Brasileirão, no empate em 1 a 1 com o Ceará. Após a partida contra o Goiás, na Arena, no último sábado (12), o técnico Renato Portaluppi falou sobre a oportunidade dada ao jogador: “Patrick já recebeu inúmeras oportunidades. Tem um certo talento, agora, depende dele. Eu dou chance para todos os garotos, se querem andar, vencer na vida, tem que ser profissionais. Depende do Patrick também, oportunidade tem sido dada. Continuamos apostando nele, mas depende exclusivamente dele”, disse.