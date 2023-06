Grêmio Grêmio enfrenta o São Paulo em busca de consolidação no G-4 do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Ambas equipes estão em uma boa sequência dentro do Brasileirão

Pelo Brasileirão, Grêmio e São Paulo entram em campo neste domingo (4), às 16h, na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Até o início da rodada, o clube gaúcho ocupa a quinta colocação e os paulistas estão em terceiro lugar.

O Grêmio embalado pela boa sequência de vitórias no Brasileirão e na Copa do Brasil, busca manter as boas atuações e conseguir mais uma vitória. No meio da semana o time comandado por Renato Portaluppi venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e passou para as quartas de finais da competição milionária.

O São Paulo está vivendo um momento de reconstrução desde a chegada de Dorival Júnior. O clube paulista também avançou para a próxima fase da Copa do Brasil depois de superar o Sport, nos pênaltis. O São Paulo vem de uma sequência invicta de três jogos no Brasileirão.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina).

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa) e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Acompanhe na Rádio Grenal

