Esporte PSG oficializa saída de Lionel Messi ao final desta temporada

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Al-Hilal, da Arábia Saudita, Barcelona e Inter Miami, dos Estados Unidos, são principais possibilidades para próximo destino do jogador Foto: Divulgação/PSG Al-Hilal, Barcelona e Inter Miami são principais possibilidades para próximo destino do jogador (Foto: Divulgação/PSG) Foto: Divulgação/PSG

O Paris Saint-Germain anunciou, neste sábado (3), a saída de Lionel Messi ao fim desta temporada. Contratado há dois anos, o argentino tinha vínculo com o clube francês firmado até o final de junho. O último jogo dele com a camisa do PSG será na tarde deste sábado, às 16h (horário de Brasília) contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.

“Depois de duas temporadas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain terá fim ao término da temporada 2022/23. O clube deseja, com uma emoção garantida, muitos outros sucessos a Leo na sequência de sua carreira “, declarou o PSG em comunicado.

Em entrevista, o técnico do PSG, Christophe Galtier, havia antecipado que o duelo seria o último de Messi com a camisa do time francês. Após a fala, o clube se manifestou afirmando que o confronto seria o último dele “na temporada”, evitando confirmar a saída do craque.

Messi atuou em 74 partidas, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do Paris Saint-Germain. O jogador conquistou duas vezes o Campeonato Francês e levantou também um troféu da Supercopa da França.

O futuro de Messi segue em aberto. Segundo a imprensa europeia, três são as principais possibilidades: Al-Hilal, da Arábia Saudita, Barcelona, da Espanha, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

2023-06-03