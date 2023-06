O volante uruguaio Felipe Carballo, do Grêmio, foi convocado pela seleção do Uruguai para os amistosos da data Fifa. O jogador não deve desfalcar o Grêmio no Brasileirão. O centroavante Luis Suárez ficou de fora da lista do técnico Marcelo Bielsa.

O Uruguai enfrenta a Nicarágua e Cuba nos dias 14 e 20 de junho, respectivamente. Carballo será liberado após o confronto contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

É a segunda convocação de Carballo na temporada de 2023. Na anterior, participou por 13 minutos no empate por 1 a 1 com o Japão e por 45 minutos na vitória de 2×1 sobre a Coreia do Sul.

O volante é titular do Grêmio e forma dupla com Villasanti, que também deve ser chamado para defender a seleção do Paraguai.

Ausência do centroavante

Com 36 anos, o camisa 9 do Grêmio foi ausência na lista de 31 nomes do Uruguai. Na atual temporada, Suárez somou 14 gols e sete assistências com a camisa do Grêmio. Em maio, Bielsa evitou falar sobre o fim de ciclo dos ídolos. Cavani também ficou fora.