Futebol Grêmio enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste domingo

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio luta para sair da zona de rebaixamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro vai reunir a pior defesa e o pior ataque da competição. Vitória e Grêmio estarão frente a frente a partir das 11h deste domingo (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. As duas equipes lutam contra o rebaixamento neste momento da competição.

O Tricolor vive uma fase bastante negativa. Dono do pior ataque da Série A com dez gols marcados, é o 18ª colocado, com 11 pontos. Embora tenha dois jogos a menos do que os principais rivais, a equipe está em situação complicada dentro da zona de rebaixamento e precisa voltar a vencer.

Apesar de vir de três derrotas consecutivas, o Grêmio vem conseguindo pontos importantes quando joga como mandante, enquanto o Vitória mostra dificuldades fora de casa.

Pior defesa

Já o Vitória, dono da pior defesa da Série A com 28 gols sofridos, começa a rodada fora da zona de rebaixamento, mas muito ameaçado pelo Z-4. O Rubro-Negro é o 16º colocado, com os mesmos 15 pontos que o Corinthians, equipe que abre o grupo dos quatro últimos.

Nas 17 rodadas disputadas até agora, o Vitória passou apenas duas sem ser vazado. O cenário parece promissor para o Grêmio. O problema é que os gaúchos não balançaram as redes nas últimas três vezes que foram a campo. Ou seja, a partida também tem um contexto que pode ajudar a resolver a dor de cabeça do Leão.

Ao todo os dois clubes se enfrentaram 49 vezes, sendo que a vantagem é do Grêmio, que já conquistou 24 vitórias até aqui. O time baiano venceu 13 partidas e ainda aconteceram 12 empates. No último jogo entre eles, válido pela Copa do brasil de 2021, o Grêmio venceu por 1 a 0.

Reforços

O técnico Renato Portaluppi terá a sua disposição o meia Monsalve, o atacante Alexander Aravena e o centroavante Matías Arezo. As três recentes contratações foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem jogar com a camisa do Tricolor.

A presença de Arezo, especialmente, ganha mais importância já que o Tricolor não tem um centroavante à disposição pela lesão de Diego Costa e depois da saída de JP Galvão. O uruguaio não joga desde o dia 15 de maio, quando entrou na derrota do Granada para o Rayo Vallecano.

Dos reforços contratados pelo Grêmio, falta apenas o chileno Aravena ser regularizado pelo Tricolor. O atacante também já está em Porto Alegre como o restante dos contratados.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Kannemann, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Pavón e Everton Galdino. Técnico: Renato Portaluppi

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Reabertura da Arena

O Grêmio e a Arena do Grêmio, empresa que administra o estádio, anunciaram que o time voltará a jogar no estádio no dia primeiro de setembro de 2024. A nota conjunta foi divulgada na tarde desse sábado (20). O estádio ficou submerso pelas águas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio. O retorno coincide com o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-vitoria-pelo-campeonato-brasileiro-neste-domingo/

Grêmio enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste domingo

2024-07-20