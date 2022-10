Futebol Grêmio está em Recife para enfrentar o Náutico neste domingo pela Série B

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Jogadores do Gremio realizam treino de mobilidade em hotel da capital de Pernambuco. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está em Recife para enfrentar o Náutico neste domingo (23), às 16 horas, no estádio dos Aflitos. O embarque da delegação tricolor à capital de Pernambuco aconteceu nesta sexta-feira (21), mesmo dia em que o clube gaúcho divulgou a lista de relacionados.

Os atletas do Sul entram em campo na vice-liderança da competição, com 58 pontos, e está muito perto da volta à elite do Brasileirão.

As novidades entre os comandos de Renato Portaluppi são Campaz e Janderson. Os relacionados são: Brenno, Gabriel Grando e Adriel (goleiros); Edilson, Leonardo Gomes, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa, Nicolas (laterais); Geromel, Bruno Alves, Kannemann e Natã (zagueiros); Villasanti, Thiago Santos, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thaciano e Bitello (volantes); Campaz e Gabriel Silva (meias); além dos atacantes Diego Souza, Guilherme, Elkeson e Janderson.

No planejamento feito pelo Grêmio estava um treinamento de mobilidade no hotel. Para este sábado (22), o treinador gremista comanda o último treino, no estádio do Santa Cruz-PE, antes de encarar o Náutico.

Biel não estará em campo, o jogador sofreu uma lesão de grau 2. Já o zagueiro Kannemann volta a ficar à disposição e deve voltar a formar a dupla titular na defesa com Geromel.

O time comandado por Renato Portaluppi tem em sua temporada 35 jogos, 15 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Já o Náutico vive uma situação diferente: é o último colocado e está com uma perna na Série C. O clube pernambucano tem em 35 jogos, apenas 8 vitórias, 6 empates e 21 derrotas.

A partida deste domingo será válida pela 36° rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

