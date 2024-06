Grêmio Grêmio estaria com interesse na contratação de Phillipe Coutinho

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

O meia Philippe Coutinho surge como uma alternativa para o Tricolor na próxima janela Foto: Divulgação/Al-Duhail Contratar um novo meio-campista é a prioridade do Grêmio na janela de transferências, e Phillipe Coutinho é um jogador que se encaixa nas necessidades da diretoria gremista (Foto: Divulgação/Al-Duhail) Foto: Divulgação/Al-Duhail

Com a atual janela de transferências, o Grêmio está de olho no mercado e analisa nomes para reforçar os setores de meio-campo e ataque. Diante disso, o meia Philippe Coutinho surge como uma alternativa para o Tricolor na próxima janela.

De acordo com a jornalista Mariana Fontes, do SporTV, o Grêmio é um dos clubes brasileiros interessados em contratar Coutinho. Segundo ela, alguns amigos do jogador de 32 anos estariam interessados nesta escolha e influenciando o meia a jogar no Tricolor. Contratar um novo meio-campista é a prioridade do Grêmio na janela de transferências, e Phillipe Coutinho é um jogador que se encaixa nas necessidades da diretoria gremista.

No entanto, o Grêmio não é único aparentemente interessado em Coutinho. O jogador também estaria na mira de Botafogo e Vasco. Presidente do atual líder do Campeonato Brasileiro, John Textor teria enviado uma proposta ao atleta.

Atualmente, Coutinho joga pelo Al-Duhail, do Catar, e considera a possibilidade de retornar ao Brasil. O jogador dá preferência ao Vasco, time que o revelou, e já realizou diversas reuniões com a diretoria do clube carioca.

