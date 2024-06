Grêmio Rodrigo Caio é regularizado no BID e já pode atuar pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

O novo zagueiro Tricolor já treina normalmente com o resto do elenco Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O novo zagueiro Tricolor já treina normalmente com o resto do elenco (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após a contratação oficial, Rodrigo Caio é regularizado pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pode já estrear legalmente pelo Grêmio. No entanto, caberá ao técnico Renato Portaluppi decidir se o zagueiro fará sua estreia pelo Tricolor na noite desta quarta-feira (19) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Caio já treina normalmente com o resto do elenco gremista. No entanto, pesa contra o zagueiro o longo período sem atuar oficialmente. A última vez que ele entrou em campo foi em 3 de dezembro de 2023, quando jogou poucos minutos em sua despedida do Flamengo, no Maracanã.

“Não é fácil estar cinco, seis meses longe do grupo, mas ele [Rodrigo Caio] se encontra bem. Precisa de mais uma semana para fazer trabalhos físicos mais fortes para musculatura, mas pode ter certeza que estará em condições de nos ajudar. Vai continuar viajando com a gente, fazendo os trabalhos que necessita para daqui a pouco ficar à disposição”, disse o técnico Renato no último fim de semana.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação gremista chegou à capital cearense na noite de segunda-feira (17).

