Inter Estreia de Gabriel Carvalho pelo Inter quebra recorde de Alexandre Pato

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O jovem fez sua estreia profissional na derrota colorada para o Vitória por 2 a 1 no último domingo (16) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional O jovem fez sua estreia profissional na derrota colorada para o Vitória por 2 a 1 no último domingo (16) (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo após a derrota do Inter para o Vitória por 2 a 1 no último domingo (16), um jovem jogador colorado teve outros motivos para comemorar. Aos 16 anos, o meia Gabriel Carvalho estreou pelo time profissional do Inter no Barradão. Na ocasião, ele e se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa colorada desde Alexandre Pato.

Gabriel fez sua primeira partida como profissional do Inter com 16 anos, 9 meses e 30 dias, superando a marca atingida por Pato em novembro de 2006, ano em que o Colorado conquistou o título do Mundial de Clubes FIFA. Pato entrou em campo pela primeira vez como profissional na goleada por 4 a 1 sobe o Palmeiras. Na época, ele tinha 17 anos, 2 meses e 24 dias.

O jovem de 16 anos é considerada a principal promessa das categorias de base do Inter e já vinha sendo relacionado por Coudet, mas só agora recebeu a primeira oportunidade oficial. Aos 25 minutos do segundo tempo na partida contra o Vitória, ele foi chamado pelo treinador para entrar no lugar Aránguiz.

Neste ano, atuando pelos times sub-17 e sub-20, Gabriel participou de 16 jogos, marcou sete gols e dando 9 assistências. Em 2023, ele disputou 38 partidas e marcou 12 gols. Nascido no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, Gabriel Carvalho está desde os 9 anos de idade nas categorias de base do Inter e recentemente assinou seu primeiro contrato profissional. O vínculo com o clube vai até o fim de 2026, com multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 348,8 milhões pela cotação atual).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/estreia-de-gabriel-carvalho-pelo-inter-quebra-recorde-de-alexandre-pato/

Estreia de Gabriel Carvalho pelo Inter quebra recorde de Alexandre Pato

2024-06-18