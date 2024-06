Inter Inter retornará ao estádio Heriberto Hülse para encarar o Atlético-MG no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Torcida colorada batizou o estádio do Criciúma de "Beira-Hülse" nos dias que antecederam o embate com o São Paulo Foto: Ricardo Duarte/ S. C. Internacional Torcida colorada batizou o estádio do Criciúma de Beira-Hülse nos dias que antecederam o embate com o São Paulo (Foto: Ricardo Duarte/ S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/ S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Criciúma (SC) voltará sediar jogos do Inter neste mês de junho. Depois de contar com o apoio de mais de 17 mil torcedores no jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira (13), o Colorado retornará ao estádio Heriberto Hülse no próximo dia 26, quando enfrenta o Atlético-MG, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30min.

A torcida colorada batizou o estádio do Criciúma de “Beira-Hülse” nos dias que antecederam o embate com o São Paulo.

O Inter enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (19), às 21h30min, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e visita o Grêmio no sábado (22), no Couto Pereira, a partir das 17h30min, para o clássico Gre-Nal 442.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-retornara-ao-estadio-heriberto-hulse-para-encarar-o-atletico-mg-no-brasileirao/

Inter retornará ao estádio Heriberto Hülse para encarar o Atlético-MG no Brasileirão

2024-06-18