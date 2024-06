Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia 14 milhões de reais para melhorias no aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Investimento servirá para qualificação e ampliação do Aeroporto Hugo Cantergiani Foto: Maurício Tonetto/Secom Investimento servirá para qualificação e ampliação do Aeroporto Hugo Cantergiani. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma série de compromissos em municípios da Serra Gaúcha, o governador Eduardo Leite anunciou nessa terça-feira (18), em Caxias do Sul, R$ 14 milhões para qualificação e ampliação do Aeroporto Hugo Cantergiani. Os recursos serão utilizados para melhorias no terminal de passageiros e na pista de pouso.

O anúncio foi feito durante reunião do chefe do Executivo com o prefeito Adiló Didomenico no gabinete de crise do município.

“O governo do Estado tem um compromisso muito firme com a Serra Gaúcha e esse investimento vai ajudar a ampliar o número de voos no aeroporto. O aeroporto de Caxias do Sul é estratégico para o Rio Grande do Sul, em especial neste momento de suspensão das operações no Salgado Filho”, afirmou Leite.

Durante o encontro, o governador também anunciou o repasse de R$ 5,2 milhões para a prefeitura de Caxias pelo fundo a fundo da Defesa Civil. Após a reunião, Leite e a comitiva de secretários foram a Bento Gonçalves. Participaram os titulares da Casa Civil, Artur Lemos, da Segurança Pública, Sandro Caron, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira.

Em Bento Gonçalves, o prefeito Diogo Siqueira manifestou preocupação com a queda da arrecadação no município após as enchentes e com a manutenção de empregos. Leite reforçou a mobilização do governo para garantir que a União compense Estado e municípios pela perda de receita.

“O ente federado que tem capacidade para isso é a União. O Rio Grande do Sul contribui de maneira muito expressiva com o bolo da arrecadação nacional, com recursos que não voltam para o Estado na mesma proporção que são enviados. O auxílio ao Estado é urgente e necessário”, destacou o governador.

Ainda na Serra, Leite e comitiva foram a São Vendelino, município que sofreu com alagamentos e deslizamentos de terra durante as enchentes de maio. Na noite de segunda-feira (17), o governador esteve em Lajeado, onde se reuniu com a Defesa Civil e as forças de segurança para discutir a mobilização a partir da cheia do Rio Taquari e da previsão de mais chuva nos próximos dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-r-14-milhoes-para-melhorias-no-aeroporto-de-caxias-do-sul/

Governo gaúcho anuncia 14 milhões de reais para melhorias no aeroporto de Caxias do Sul

2024-06-18