Grêmio estreia, neste sábado, na série B do Brasileirão contra a Ponte Preta; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Partida começa 16h30min, em Campinas.

A caminhada do Grêmio e da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (9). Os times se enfrentam a partir das 16h30min, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no Estado de São Paulo.

O Tricolor faz a estreia na competição depois de ser pentacampeão gaúcho no fim de semana. O objetivo gremista na temporada é garantir a volta para a Série A do Brasileirão – o plano, inclusive, é conseguir isso com pelo menos duas rodadas de antecedência.

Já a Ponte Preta, rebaixada no Paulistão após 23 anos na elite estadual, vai para a quinta edição consecutiva da Série B em busca de uma recuperação na temporada, mas com uma realidade modesta de evitar uma nova queda em 2022. O time ainda passa por um processo de reformulação no elenco e chega para a estreia desfalcada.

Escalações

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Ferreira e Elias. Técnico: Roger Machado.

Provável escalação da Ponte Preta: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Fessin e Matheus Anjos; Echaporã e Danilo Gomes (Matheus Alisson ou Lucca). Técnico: Hélio dos Anjos.

