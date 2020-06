Grêmio Grêmio faz movimento por tentativa de resolução do caso Ferreira

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O imbróglio envolvendo Grêmio e o atacante Ferreira pode ganhar um novo capítulo. Com o caso já na Justiça, em virtude das divergências em relação a renovação do jovem, o tricolor retoma o caso e tentará uma reaproximação para definir a situação com o atleta e seu staff.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, acreditando ainda na possibilidade de renovação, a direção tentará restabelecer o contato para a resolução de sua renovação.

Com vínculo até a metade de 2021, o clube tenta a investida antevendo que o atleta possa deixar Porto Alegre à custo zero. Ferreira já desperta o interesse de outros times.

O caso

Antes da parada, Ferreira tentou rescindir seu contrato. Uma das alegações foi pela medida do atacante ser afastado dos treinos do time principal. A situação ocorreu em decorrência do impasse na situação de renovação contratual. O vínculo de Ferreira se estende até junho de 2021.

Com o pedido indeferido da Justiça do Trabalho, Ferreira segue com o contrato com o Grêmio, não podendo se transferir para outro clube até a próxima fase do processo, ainda sem data para ocorrer, em virtude do cenário de pandemia da Covid-19.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

