Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Apenas a parte do aquecimento foi liberada à imprensa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apenas a parte do aquecimento foi liberada à imprensa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A manhã foi de mais um treinamento para os jogadores do Grêmio no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O treino foi visando o confronto do próximo domingo (3), diante do Cuiabá, às 11h, na Arena, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como ocorreu nesta quinta-feira (31), apenas a parte do aquecimento foi liberada à imprensa. Os portões foram fechados no início do trabalho físico-técnico em que os atletas percorriam um circuito, em velocidade, conduzindo a bola e fazendo o passe.

Alguns atletas do grupo Sub-20 foram chamados para compor o grupo na movimentação desta manhã. Além do goleiro, Thiago Beltrame, e do lateral-esquerdo, Wesley Costa, que já estavam treinando nos profissionais desde o início da semana, estiveram presentes o lateral-direito, Cristiano; o lateral-esquerdo, José Guilherme; os zagueiros, João Lima e Paulo; os volantes Caio Araújo e Araújo; os meias Jefinho e Leandro; e os atacantes Alysson e Jardiel.

Após o treinamento, Pepê concedeu entrevista coletiva no auditório do CT. Na manhã deste sábado (2), a partir das 10h, acontece o último treino antes do jogo. O trabalho será com portões fechados à imprensa.

2023-09-01