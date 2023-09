Esporte Neymar tem estreia adiada pelo Al-Hilal

Torcedores do clube saudita terão que esperar mais um pouco para ver o brasileiro em ação Foto: Twitter/Al-Hilal Torcedores do clube saudita terão que esperar mais um pouco para ver o brasileiro em ação (Foto: Twitter/Al-Hilal) Foto: Twitter/Al-Hilal

Havia a expectativa de que Neymar pudesse fazer nesta sexta-feira (1º) sua estreia pelo Al-Hilal, contra o Al-Ittihad, pela 5ª rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro, contudo, não foi relacionado para a partida e os torcedores do clube terão que esperar mais um pouco para ver o atacante em ação.

Malcom, que marcou quatro gols nos últimos dois jogos do time, começara a partida como titular ao lado do sérvio Mitrovic no ataque.

Neymar no Al-Hilal

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o PSG recebeu cerca de 90 milhões de euros (quase R$ 500 milhões) pela transferência, enquanto o jogador terá um salário de aproximadamente 160 milhões de euros (R$ 870 milhões) pelos dois anos de contrato. O brasileiro foi anunciado no dia 15 de agosto e assinou por duas temporadas.

Com a transferência, Neymar vai jogar na equipe do técnico português Jorge Jesus (ex-técnico do Flamengo) e ao lado de outras estrelas do futebol mundial, como o goleiro francês Édouard Mendy (ex-Chelsea), o zagueiro senegalês Koulibaly (ex-Chelsea), os meias Rúben Neves (ex-Wolverhampton) e Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio), além dos brasileiros Michael (ex-Flamengo) e Malcom (ex-Corinthians).

