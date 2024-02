Grêmio Grêmio fecha acordo com lateral-esquerdo Mayk

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

O atleta chega a Porto Alegre nos próximos dias. (Foto: Reprodução)

Na tarde desta quinta-feira (15), o Grêmio fechou acordo com o lateral-esquerdo Mayk e com o Guarani de Campinas (SP) pela transferência onerosa dos direitos do jogador de 24 anos até o fim de 2026.

O jogador iniciou a carreira no América-RN e passou pelo Bahia, Retrô, Joinville e Guarani de Campinas. O Tricolor se antecipou a outras propostas e contou com o interesse do jogador em atuar pelo Grêmio.

O atleta deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar o contrato em definitivo até o final de 2026.

Ficha técnica

Nome: Mayksilvan da Silva Ferreira

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 31/8/1999

Naturalidade: Santo Antônio do Saldo da Onça (RN)

Clubes: América-RN, Retrô, Bahia, Joinville e Guarani.

Para os próximos dias, um novo reforço deve ser confirmado pelo Tricolor.

As negociações para a contratação de Cristian Pavón estão avançando, apesar de alguns entraves burocráticos. O atacante argentino, que atua pelo Atlético-MG, tem previsão de assinar contrato por três temporadas com o clube gaúcho, com validade até o final de 2026.

