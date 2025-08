Grêmio Grêmio Feminino conta com o novo reforço para a Copa do Brasil e Gauchão

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Regularizada no BID, Kim Campos está pronta para estrear sob o comando de Cyro Leães. Foto: Divulgação/Grêmio Regularizada no BID, Kim Campos está pronta para estrear sob o comando de Cyro Leães. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anunciou a contratação da atacante Kim Campos para a disputa do segundo semestre da temporada. Ex-Real Brasília, a centroavante já está regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará à disposição do técnico Cyro Leães para a partida desta quarta-feira (6), contra o Bahia, às 15 horas, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

A jogadora de 24 anos acumula passagens por Cruzeiro, Athletico-PR e América-MG. No Brasileirão deste ano, anotou três gols em 13 partidas. Ela chega com o objetivo de fortalecer o sistema ofensivo gremista, que também terá compromissos pelo Campeonato Gaúcho Feminino, com estreia marcada para o próximo sábado (10), contra o Brasil de Farroupilha.

Em suas primeiras declarações como atleta do Grêmio, Kim mostrou entusiasmo com o novo desafio:

“Minhas expectativas são as melhores possíveis. Estou feliz por fazer parte do Grêmio, um clube com tanta história e tradição. Quero contribuir dentro e fora de campo, com entrega e vontade de vencer. Vestir essa camisa é um novo e importante ciclo na minha carreira”, disse.

A atacante ainda comentou sobre a ansiedade pela estreia com a camisa tricolor:

“Trabalho forte todos os dias para estar pronta quando a oportunidade chegar. Minha meta é ajudar o time a alcançar grandes resultados e vou deixar tudo em campo sempre.”

A equipe gremista terá um duelo decisivo nesta quarta-feira diante do Bahia, às 15h, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (BA). A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

