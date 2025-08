Esporte Presidente do Vasco é alvo de suposto plano de sequestro

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Desde que assumiu a presidência do Vasco, Pedrinho já foi alvo de ameaças de morte e teve o endereço residencial exposto nas redes sociais. Foto: Reprodução/X

O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, pode ter sido alvo de uma tentativa de crime. A Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima relatando um suposto plano para sequestrar o dirigente ainda nesta semana, nas proximidades da sede do clube, em São Januário.

Pedrinho foi oficialmente informado sobre o caso na madrugada desta quarta-feira (6) e, sob orientação das autoridades, tomou medidas para reforçar sua segurança pessoal. A investigação está em fase inicial e, até o momento, não houve detenções ou prisões. A Polícia Civil apura a veracidade das informações recebidas, mantendo os detalhes sob sigilo.

Esta não é a primeira vez que Pedrinho enfrenta situações de risco envolvendo sua integridade física. Em novembro de 2023, ele revelou ter sido ameaçado de morte por meio de uma mensagem enviada em um grupo de WhatsApp. Já em julho deste ano, o presidente informou que seu endereço residencial foi divulgado por um influenciador nas redes sociais, gerando nova preocupação quanto à sua segurança.

Pronunciamentos oficiais

Em declaração pública, Pedrinho lamentou o episódio:

“Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos.”

O clube também se pronunciou:

“O Vasco da Gama confirma a denúncia e informa que está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento.”

A Polícia Civil reforçou o compromisso com o caso:

“A Delegacia Antissequestro (DAS) informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo.”

O episódio ocorre na véspera da partida entre Vasco e CSA, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para esta quinta-feira (7), às 20 horas, em São Januário.

