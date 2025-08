Grêmio Grêmio feminino Sub-15 vence o Juventude por 5 a 0 no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A equipe Sub-15 feminina do Grêmio retorna aos gramados no próximo sábado (9), quando enfrenta o Clube FEVAT pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Guilherme Testa/Grêmio A equipe Sub-15 feminina do Grêmio retorna aos gramados no próximo sábado (9), quando enfrenta o Clube FEVAT pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Mosqueteiras Sub-15 começaram com o pé direito no Campeonato Gaúcho da categoria. Na manhã deste domingo (4), sob forte chuva e com o gramado castigado pelas condições climáticas, o Grêmio venceu o Juventude por 5 a 0 no Campo do Complexo Esportivo do SESI, em Caxias do Sul.

Apesar da superioridade técnica gremista, o primeiro tempo foi marcado por dificuldades impostas pelo campo pesado e pela boa organização defensiva do Juventude. O placar permaneceu zerado até o intervalo, com poucas chances claras de gol.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Hadassa abriu o placar aproveitando uma confusão na área adversária. A atacante entrou pela esquerda e finalizou com força, sem chances para a goleira jaconera.

Dez minutos depois, o Grêmio ampliou com um gol contra da zagueira do Juventude, que desviou para o próprio gol em lance infeliz. Na sequência, o Tricolor recuperou a posse logo após a saída de bola e Sthefani acertou um belo chute de fora da área, marcando o terceiro.

Com tranquilidade e aproveitando o desgaste físico das adversárias, as Mosqueteiras seguiram dominando. Hadassa voltou a marcar, desta vez após cobrança de escanteio, e Laura Julia fechou o placar em 5 a 0 com um chute preciso da pequena área.

O Grêmio Sub-15 volta a campo no próximo sábado (9), às 15h, para enfrentar o Clube FEVAT, da cidade de Estrela. A partida será realizada no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Escalação gremista

Grêmio: Gabi (Manu); Vic, Bele (Valentina), Gabi Martins (Didio) e Kassi; Brizola, Stapasolla, Sthefani (Iasmym); Manu Peres (Laura Julia), Hadassa e Thify. Técnico: Marcelo Sacknies

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-feminino-sub-15-vence-o-juventude-por-5-a-0-no-campeonato-gaucho/

Grêmio feminino Sub-15 vence o Juventude por 5 a 0 no Campeonato Gaúcho

2025-08-04