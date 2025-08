Grêmio Grêmio perde para o Fluminense e preocupa com o desempenho ofensivo

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

O Grêmio passou em branco no Maracanã e segue estacionado na 14ª posição do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio passou em branco no Maracanã e segue estacionado na 14ª posição do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da derrota por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (2), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou o campo com uma estatística alarmante: não acertou sequer uma finalização no gol adversário durante toda a partida. A falta de efetividade ofensiva foi um dos pontos mais criticados após o confronto.

Apesar de ambos os times somarem nove finalizações cada, a diferença na qualidade das chances criadas foi evidente. O Fluminense, além de marcar o gol com Everaldo, ainda teve a chance de ampliar em um pênalti — também cobrado por Everaldo — que acabou explodindo na trave. Do outro lado, o goleiro Fábio praticamente não trabalhou: não precisou fazer nenhuma defesa, evidenciando a inoperância do ataque gremista.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Mano Menezes foi direto ao abordar a dificuldade do Tricolor Gaúcho em criar oportunidades reais de gol. Segundo ele, o time precisa aumentar o volume ofensivo e ser mais agressivo na construção das jogadas:

“As duas equipes tiveram muita dificuldade de chegar à conclusão ao gol do adversário. Foi nove a nove, estive olhando os dados. Eles uma no gol, e nós quase nenhuma. Então isso reflete um pouco da dificuldade que a gente está tendo, de chegar com qualidade para machucar o adversário. Se não tiver isso, você sempre vai ficar sofrendo, apertado”, destacou o treinador.

Com mais esse tropeço, o Grêmio permaneceu para a 14ª colocação na tabela do Brasileirão, somando 20 pontos. A sequência de resultados negativos acende o alerta para a comissão técnica e a torcida, que esperam uma reação imediata.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30min, quando recebe o Sport na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada. A partida será decisiva para tentar retomar o caminho das vitórias e recuperar a confiança da equipe.

