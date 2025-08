Inter Inter tropeça em sequência de jogos em casa e vê queda na tabela do Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Alan Rodríguez estreou contra o São Paulo e deixou boa impressão em campo Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alan Rodríguez estreia contra o São Paulo e deixa boa impressão em campo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Os 3 jogos seguidos em casa e todos esperavam muito de um saldo positivo mas não foi o que ocorreu, o Inter perdeu dois jogos seguidos, um deles foi pelo jogo de ida da Copa do Brasil contra o Fluminense pro 2 a 1, e foi por isso que o Roger Machado escolheu poupar contra o São Paulo e foi com um time todo reserva, apenas Bernabei, Borré e Rochet da equipe titular jogaram essa partida, onde mais uma vez foram derrotados por 2 a 1. As principais novidades da equipe do Inter vem com Mercado de volta a equipe titular e o Alan Rodríguez, reforço que chegou na quarta-feira (30) passada.

Com os resultados dessa rodada o Colorado caiu para a 13ª rodada no Brasileirão, com os seus 21 pontos, e foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro com 23 pontos, Ceará e Corinthians, que chegaram aos 22 pontos.

O meia Alan Rodríguez desembarcou em Porto Alegre na última terça-feira e rapidamente iniciou sua trajetória no Inter. Após visitar o hotel da concentração colorada antes do duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o uruguaio realizou exames médicos e assinou contrato na quarta-feira (30).

Já na quinta (31), sexta (1º) e sábado (2), participou dos treinos com o grupo e, surpreendentemente, foi relacionado para a partida de domingo. Vestindo a camisa 14, Rodríguez foi a principal novidade na escalação, integrando o esquema tático 3-5-2 adotado pelo técnico colorado.

Estreia promissora de Alan Rodríguez

Na partida contra o Tricolor Paulista, Alan Rodríguez teve uma atuação destacada. O uruguaio mostrou versatilidade, aparecendo bem tanto pela direita quanto pela esquerda, além de contribuir pelo meio e na marcação. Demonstrou boa leitura de jogo, posicionamento inteligente e disposição para receber a bola.

O técnico Roger Machado elogiou o desempenho na coletiva pós-jogo: “O Alan é um jogador mais à frente, muito dinâmico, que roda pelo campo.”

Rodríguez esteve em campo por 78 minutos e teve um aproveitamento de 78% nos passes. O índice sobe para 79% quando se trata de toques na área ofensiva. Além disso, recuperou sete bolas — três na defesa e quatro no ataque — mostrando eficiência também na recomposição.

Números do Sofascore

• 78 minutos

• 28 passes certos 76%

• Passes no terço final 22 (79% certos)

• 4 bolas recuperadas no ataque 3 recuperadas na defesa

