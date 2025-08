Porto Alegre Montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre inicia neste sábado

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Nesta edição, 236 piquetes irão compor a estrutura do evento Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A montagem do Acampamento Farroupilha 2025 terá início na manhã deste sábado (9), com a chegada dos primeiros piquetes ao Parque Harmonia, em Porto Alegre. Nesta edição, 236 piquetes irão compor a estrutura do evento. Inicialmente, a entrada será permitida aos piquetes localizados em lotes ímpares; os de lotes pares poderão acessar o parque a partir de 16 de agosto.

A 43ª edição do acampamento traz como tema cultural “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”, em homenagem ao radialista, declamador e comunicador gaúcho.

A montagem deve ser concluída até 30 de agosto, data em que está prevista a vistoria do Corpo de Bombeiros para aprovação do PPCI (Plano de Prevenção de Incêndios). O acendimento da Chama Crioula no acampamento está marcado para 7 de setembro, permanecendo guarnecida até o encerramento do evento, em 21 de setembro. O Acampamento Farroupilha será realizado entre os dias 1º e 21 de setembro.

Programação

Ao longo do encontro gauchesco, que tem entrada franca, o público poderá conferir mais de 120 atrações culturais, incluindo apresentações de chula, trova, danças, música instrumental, declamações, pajadas e muito mais. Os espetáculos ocorrerão diariamente, das 16h à meia-noite, em dois palcos.

A programação também inclui dois espetáculos cênico-musicais – Romance da Tafona – Da paixão à libertação -, mais de 50 operações comerciais, a Feira de Artesanato, a Feira da Agricultura Familiar e a Ciranda Escolar, que deve reunir mais de 15 mil crianças. Também está prevista uma mostra competitiva de interpretação musical voltada ao público infantil e juvenil.

Mais de 5 mil profissionais estarão envolvidos na organização e estrutura do evento, que ocupará uma área de 100 mil metros quadrados dentro do parque.

