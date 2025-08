Política Lula ganha camisa da Acadêmicos de Niterói durante encontro do PT, em Brasília; presidente será enredo da escola em 2026 no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Presidente Lula (E), com Pipico, exibe a camisa entregue a ele durante encontro do PT, em Brasília Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Presidente Lula, com Pipico, exibe a camisa entregue a ele durante encontro do PT, em Brasília — Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será enredo da Acadêmicos de Niterói em 2026, em sua estreia no Grupo Especial no Rio de Janeiro, ganhou uma camisa da escola na noite deste domingo (3). A entrega do presente foi feita no 17ª Encontro Nacional do Partidos dos Trabalhadores, que aconteceu em Brasília, pelo presidente de honra da escola, Anderson Pipico.

Desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo, o tema “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” narrará a trajetória de vida do ex-operário que se tornou Presidente do Brasil.

A camisa entregue a Lula ainda não é a do enredo. Somente neste fim de semana a escola divulgou a sinopse e a logo oficial da homenagem. A agremiação busca um sósia do presidente para o desfile. A participação do presidente não está confirmada.

A Acadêmicos subiu para o Grupo Especial, após se tornar campeã na Série Ouro com o enredo “Vixe Maria”, sobre as populares festas juninas, no último carnaval. A agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, 15 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

2025-08-04