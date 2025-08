Porto Alegre Semana começa com tempo instável em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Na terça-feira, 5, o tempo segue fechado Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A semana começou com tempo instável em Porto Alegre. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre, com dados da Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, esta segunda-feira (4), será marcada por chuva ao longo de todo o dia, com acumulados previstos na ordem de 30 mm.

A cidade amanheceu com temperatura de 14°C e ventos de sul a 13 km/h. À tarde, os ventos passam a soprar de sudeste com média de 18 km/h, podendo registrar rajadas acima dos 50 km/h. A máxima do dia será de 15°C e a mínima ocorre no fim da noite, com 12°C. A previsão indica que somente à noite a chuva deve cessar.

Na terça-feira, 5, o tempo segue fechado. O dia começa com temperatura de 12°C, céu encoberto e ventos de sul a 15 km/h. A nebulosidade persiste e os ventos passam a soprar de sudeste com intensidade de 12 km/h, com rajadas pontuais acima dos 30 km/h. A máxima prevista é de 16°C. Não há previsão de chuva significativa.

A quarta-feira, 6, será o primeiro dia da semana com tempo mais firme. O sol aparece entre nuvens, com temperaturas variando entre 12°C e 19°C. Os ventos sopram de leste com intensidade média de 12 km/h e rajadas superiores a 30 km/h. Não há previsão de precipitações para a capital.

Já na quinta-feira, 7, o sol entre nuvens predomina na maior parte do dia, mas a instabilidade retorna no decorrer do período, com acumulados de chuva em torno de 10 mm. As temperaturas variam entre 12°C e 18°C e os ventos sopram de sul com intensidade média de 8 km/h.

Encerrando a semana, a sexta-feira, 8, será de muita nebulosidade, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca. Estão previstos cerca de 5 mm de acumulado. Os ventos sopram de sudoeste com média de 15 km/h, podendo registrar rajadas acima dos 40 km/h. A temperatura mínima, de 11°C, deve ocorrer no final do dia, e a máxima não deve passar dos 15°C.

A Defesa Civil de Porto Alegre orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos através do PoaClima e manter-se atenta aos alertas enviados por WhatsApp, redes sociais e pelo app 156+POA.

