Grêmio Grêmio finaliza preparação e viaja para jogo contra o Cruzeiro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho precisa vencer para trazer a vaga nas quartas da competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio O voo fretado com a delegação gremista deve pousar na capital mineiro às 16h15. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio encerrou os preparativos para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (31), às 20h, no Mineirão, em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na primeira partida, disputada na Arena, empate em 1 a 1. O clube gaúcho precisa vencer para trazer a vaga nas quartas da competição. Um novo empate leva as partidas para os pênaltis.

Na manhã desta terça-feira (30), o técnico Renato Portaluppi trabalhou os últimos detalhes com a equipe que vai a campo. No treino, que foi realizado com os portões fechados à imprensa, o comandante gremista focou no posicionamento e nas jogadas de bola parada.

Também foram treinadas cobranças de penalidade máxima caso ocorra um novo empate no duelo. O voo fretado com a delegação gremista deve pousar na capital mineira às 16h15.

O clube também divulgou a lista dos jogadores relacionados. Confira abaixo:

Goleiros: Adriel e Gabriel Grando

Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Kannemann.

Laterais: Cuiabano, Diogo Barbosa, Fabio, João Pedro e Reinaldo.

Volantes e meias: Bitello, Carballo, Cristaldo, Lucas Silva, Mila, Nathan, Villasanti e Vina.

Atacantes: André, Galdino, Suárez e Zinho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-finaliza-preparacao-e-viaja-para-jogo-contra-o-cruzeiro-valido-pelas-oitavas-de-final-da-copa-do-brasil/

Grêmio finaliza preparação e viaja para jogo contra o Cruzeiro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

2023-05-30