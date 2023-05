Inter Volante do Inter Johnny entra no radar de clubes da Europa

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Galatasaray também colocou o americano no radar e pode fazer alguma investida no jogador Foto: Ricardo Duarte/Inter Galatasaray também colocou o americano no radar e pode fazer alguma investida (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com as boas atuações, o volante do Inter Johnny entrou novamente no radar de clubes da Europa. Desta vez, o volante está na mira de Napoli, Sporting e Galatasaray. Outros clubes como Betis e Brighton já queriam tirar o volante do clube gaúcho em outros momentos.

O Galatasaray mostrou interesse em outra oportunidade querendo desembolsar cerca de 6 milhões de euros. Com metas atingidas e percentual em futura venda poderia alcançar em 10 milhões de euros. A investida acabou sendo descartada pela incerteza de uma adaptação rápida do volante. Johnny possui contrato até 2026.

A diferença entre os clubes interessados está nos moldes do negócio, a quantia a pagar à vista e as parcelas. Um dos interessados teria o apoio de um grupo de investidores para honrar o pagamento. Os clubes estão mantendo conversas com Stefano Castagna, representante do norte-americano.

No time principal do Inter desde 2019, Johnny soma 117 jogos pelo clube gaúcho. Já balançou as redes em oito oportunidades. Na atual temporada, o volante participou de 23 jogos com dois gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/volante-do-inter-johnny-entra-no-radar-de-clubes-da-europa/

Volante do Inter Johnny entra no radar de clubes da Europa

2023-05-30