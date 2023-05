O vereador Airto Ferronato (PSB) informou durante sessão da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (29) que protocolou um projeto de lei que conceda o título de cidadão de Porto Alegre para o centroavante do Grêmio Luis Súarez.

O projeto ainda precisa cumprir os trâmites legais dentro da Câmara e ser votado em plenário. A expectativa de Ferronato é que o projeto seja aprovado por unanimidade.

“Suárez destaca-se por sua atuação em campo, sempre com dedicação e comprometimento, e fora dele, por sua humildade e gentileza com todos. É um dos melhores jogadores do mundo e colocou Porto Alegre no cenário mundial”, disse o vereador.

O camisa 9 chegou ao Grêmio em 2023 e tem contrato até o fim da temporada de 2024. Atualmente, o centroavante marcou 14 vezes, 6 assistências com 23 jogos.