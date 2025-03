Grêmio Grêmio finaliza preparação para estreia do Brasileirão

O Tricolor enfrenta o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena Foto: Guilherme Testa/Grêmio O Tricolor enfrenta o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

Nesta sexta-feira (28), o Grêmio finalizou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (29), às 18h30, na Arena.

No CT Luiz Carvalho, Gustavo Quinteros comandou um treinamento técnico-tático, ajustando os últimos detalhes para o confronto. Como aquecimento, os jogadores realizaram circuitos de exercícios físicos de arranque, velocidade e salto sob obstáculos, seguido de uma dinâmica de troca de passes.

Na segunda parte, o técnico realizou trabalhos técnicos ofensivos e táticos de posicionamento utilizando todo o grupo. Com uma dinâmica de chegada no ataque, com movimentação, velocidade e finalizando com a conclusão dos atacantes após o cruzamento da linha de fundo.

No segundo momento, as ações se intensificaram no setor defensivo, com bolas aéreas em cobranças de faltas, escanteios e jogadas trabalhadas ao lado da área.

Quinteros ainda tem dúvidas para escalar o Tricolor. O paraguaio Villasanti, o uruguaio Cristian Olivera e o chileno Aravena, que estiveram com as suas seleções para as Eliminatórias da Copa estão sendo avaliados pelo departamento médico por conta do desgaste da Data Fifa.

Certa mesma é a ausência de Martin Braithwaite, que sofreu lesão no músculo adutor longo da coxa direita logo após a final do Gauchão. Em recuperação, o atacante iniciou a parte inicial do tratamento na Europa e deve retornar a Porto Alegre na próxima semana, perdendo pelo menos cinco jogos.

