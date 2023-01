Grêmio Grêmio goleia o Novo Hamburgo por 4 a 0 antes da estreia oficial na temporada 2023

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo-treino diante do Novo Hamburgo aconteceu em dois tempos de 50 minutos cada, com times diferentes. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogo-treino diante do Novo Hamburgo aconteceu em dois tempos de 50 minutos cada, com times diferentes. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio encerrou a preparação com jogos-treino durante esta pré-temporada. Na quinta-feira (12), o time comandado por Renato Portaluppi venceu, por 4 a 0, a equipe do Novo Hamburgo. Os gols foram marcados por Campaz, Diego Souza, Thaciano e Franco Cristaldo. A partida ocorreu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A atividade diante do Novo Hamburgo aconteceu em dois tempos de 50 minutos cada, com times diferentes. Durante os períodos, a comissão técnica realizou diferentes modificações na equipe, afim de fazer os últimos ajustes para o próximo compromisso, que será na terça-feira (17), diante do São Luiz, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela final da Recopa Gaúcha. Com a vitória, o Grêmio fecha os jogos-treino com 100% de aproveitamento.

Os trabalhos iniciaram com um aquecimento, realizado pela preparação física. A atividade física foi com portões abertos. Na sequência, o técnico fechou a atividade. O objetivo é ter maior privacidade para preparar e realizar os últimos testes antes da estreia oficial da equipe. Nesta sexta-feira, o plantel volta aos treinamentos no CT Luiz Carvalho a partir das 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio