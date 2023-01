Inter Inter tem interesse em Quintero, mas os valores são altos

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Juan Quintero é o nome que o Inter está avaliando no momento. A qualidade do jogador interessa a direção colorada, mas a pretensão salarial do meia é considerada inviável. Se o jogador aceitar reduzir os valores do negócio, os dirigentes irão voltar a negociar.

O atleta deseja cerca de US$ 7,5 milhões por três temporadas. O contrato gira em torno de R$ 1 milhão por mês. Os valores até o momento estão fora da realidade financeira do clube gaúcho. Mesmo com interesse, o jogador não é tratado como prioridade para o grupo do técnico Mano Menezes.

O meia tem recebido contatos de vários clubes, após ficar livre no mercado. O Flamengo surgiu como um dos interessados, mas sem avanços no negócio.

