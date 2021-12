Grêmio Grêmio goleia o São Paulo por 3 a 0 e segue na luta contra o rebaixamento

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Grêmio chega a 39 pontos na competição, mas segue ainda na 18ª posição. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Com o resultado, o Grêmio chega a 39 pontos na competição, mas segue ainda na 18ª posição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na luta para subir na tabela e escapar do rebaixamento, o Grêmio entrou em campo na noite desta quinta-feira (2), na Arena, para enfrentar o São Paulo, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. E o Tricolor conseguiu alcançar a vitória, ao superar o time paulista por 3 a 0, com gols de Thiago Santos, Diogo Barbosa e Jhonata Robert.

Com o resultado, o Grêmio chega a 39 pontos na competição, mas segue ainda na 18ª posição.

Primeiro tempo

O jogo iniciou movimentado, com o Tricolor pressionando e criando ações no ataque. Logo aos 4 minutos, Diego Souza tentou desarmar Miranda na entrada da área, mas acabou cometendo falta sobre o marcador. Em seguida, foi a vez de Diogo Barbosa avançar pela esquerda e fazer um cruzamento, mas a defesa cortou.

Outra chance gremista saiu dos pés de Thiago Santos, que armou uma jogada e tentou acionar Douglas Costa com um passe em profundidade, mas Léo cortou a tempo.

A melhor chance do Grêmio até então saiu em um lance aos 13 minutos. Depois de uma troca de passes na área, a bola sobrou para Thiago Santos que, sem goleiro, finalizou, mas Miranda conseguiu cortar quase em cima da linha. Um minuto depois, foi a vez de Campaz desviar de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Já o time paulista tentou responder aos 17’, quando Gabriel Sara fez uma tabela com Igor Gomes e cruzou na área, mas Geromel cortou de cabeça.

Passados 20 minutos, o Grêmio voltou a atacar, agora pela esquerda. Ferreira cruzou na área, mas Volpi saiu para fazer a defesa.

Aos 22’, o Tricolor conseguiu abrir o marcador com Thiago Santos. A bola chegou a Ferreira que, da linha de fundo pela esquerda cruzou para o volante subir e mandar de cabeça para o fundo das redes.

Os adversários ameaçaram aos 27’, quando Welington acionou Benítez na entrada da área, mas a bola chegou a Calleri, que tentou a finalização, mas perdeu a bola.

Os gremistas chegaram bem novamente dez minutos depois, quando Thiago Santos fez o desarme no campo defensivo e se lançou em contra-ataque, mas quando deu o passe para Ferreira, mandou forte demais.

O São Paulo tentou o empate ainda na etapa inicial, com Benítez, que chutou forte da meia esquerda, mas mandou direto para fora.

Segundo tempo

O jogo seguiu movimentado e logo aos 6’, o Tricolor chegou com perigo pela esquerda. Ferreira saiu em velocidade, driblou três marcadores e chutou – a bola passou raspando a trave esquerda. Logo em seguida, Douglas Costa viu o camisa 11 livre na área, acionou o atacante, que dominou e chutou, mas Arboleda conseguiu interceptar o lance.

Aos 12’, os gremistas tiveram uma sequência de escanteios. A primeira foi colocada na área e Marquinhos subiu com Diego Souza, cortando pela linha de fundo. Na segunda, após cobrança curta e troca de passes na direita, Douglas cruzou na área, mas Volpi segurou.

Em um lance de contra-ataque, o camisa 10 saiu em velocidade e acionou Diego Souza, mas Arboleda cortou novamente.

O técnico Vagner Mancini promoveu sua primeira mudança aos 17’: Borja assumiu o lugar de Diego Souza.

Em nova jogada do tricolor, Thiago Santos do meio arriscou de longe, mandando com perigo em direção a meta paulista, mas a bola passou por cima.

Foi aos 22 minutos, que o Grêmio conseguiu ampliar o marcador e respirar mais no jogo. Diogo Barbosa puxou para o meio e chutou de longe, mandando no ângulo, assinalando o segundo gremista.

Quase que o terceiro veio em seguida, quando Campaz fez uma boa jogada e cruzou da linha de fundo. Borja chegou para completar, mas mandou de carrinho e a bola explodiu na trave.

Mais duas mudanças foram feitas: Villasanti e Jhonata Robert nos lugares de Campaz e Douglas Costa, aos 28’.

Uma nova jogada saiu em cobrança de escanteio. A bola foi colocada na primeira trave, mas a defesa afastou, com 33’ jogados.

As últimas mudanças foram feitas: Darlan e Sarará nos lugares de Ferreira e Thiago Santos.

Na reta final, após boa troca de passes, Darlan recebeu na entrada da área e chutou, mas Volpi defendeu. Mas o Tricolor não desistiu e conseguiu chegar ao terceiro gol, por sinal, um golaço. Na marca dos 48 minutos, o São Paulo perdeu a bola no ataque, Jhonata Robert do meio-campo chutou e pegou Volpi adiantado. A bola morreu lindamente no fundo do gol.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Ferreira e Douglas Costa; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo

Thiago Volpi; Arboleda, Miranda, Léo e Wellington; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Benitez; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (trio do Distrito Federal). VAR: Diogo Carvalho Silva. (RJ).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio