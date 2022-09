Grêmio Grêmio goleia SC Oriente por 16 a 0 na estreia do Gauchão feminino

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Próximo compromisso é diante do Elite no próximo sábado, 1º de outubro, às 15h, no Estádio Vieirão, em Gravataí Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA Próximo compromisso é diante do Elite no próximo sábado, 1º de outubro, às 15h, no Estádio Vieirão, em Gravataí. (Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas iniciaram a busca pelo título do Campeonato Gaúcho Feminino com goleada. O Tricolor não encontrou dificuldades e venceu o SC Oriente por 16 a 0, no Complexo Esportivo ULBRA, na manhã deste domingo (25). Os gols foram marcados por Tchulla, Cássia (2x), Dani Ortolan, Dani Barão, Luany (3x), Lais Estevam (3x), Emmily (2x), Penã, Pati Maldaner e Tuani.

Agora, o próximo compromisso é diante do Elite. A partida está marcada para o dia 1º de outubro, às 15h, no Estádio Vieirão, em Gravataí

Dentro de campo, a técnica Patrícia Gusmão precisou modificar a equipe, para preservar atletas. Mesmo com mudanças, o Grêmio não teve dificuldades e marcou quatro gols no primeiro tempo e 12 no segundo. Final de jogo: SC Oriente 0 x 16 Grêmio.

