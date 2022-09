Rio Grande do Sul Prédio histórico do Memorial do Rio Grande do Sul será reformado

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Licitação que será lançada na terça-feira (27) visa a contratar empresa especializada em executar serviços de conservação das estruturas do prédio Foto: SEDAC/Divulgação Licitação que será lançada na terça-feira (27) visa a contratar empresa especializada em executar serviços de conservação das estruturas do prédio. (Foto: SEDAC/Divulgação) Foto: SEDAC/Divulgação

A busca de uma empresa que realizará obras no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é um dos destaques do calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 26 a 30 de setembro.

A licitação terá como objetivo contratar uma empresa especializada para executar serviços de conservação das estruturas do prédio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, onde antes funcionou a agência central dos Correios.

Mais serviços

Também estão previstos três pregões para aquisição de materiais odontológicos, sempre a partir das 9h30min de terça, quinta e sexta-feira (27, 29 e 30/9), por requisitantes diversos. No total, a previsão é de 37 licitações na semana de 26 a 30 de setembro, com o objetivo de atender a demandas de vários órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Sistema de Compras Eletrônicas.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 26 a 30 de setembro.

