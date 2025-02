Grêmio Grêmio inicia a semana de preparação para os próximos jogos no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

O Tricolor enfrentará o Juventude e o Inter ainda nesta semana Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor enfrentará o Juventude e o Inter ainda nesta semana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta segunda-feira (03), o elenco do Grêmio se reapresentou, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após a grande vitória sobre o São Luiz, por 5 a 0, na Arena. O time iniciou mais uma semana de treinamentos para as duas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho. Nesta semana, o Tricolor enfrentará o Juventude, na quarta-feira (05), e o Inter, no sábado (08).

Antes do início dos trabalhos, os atletas realizaram atividades de força e recuperação na academia. No campo, os preparadores físicos coordenaram um aquecimento dos jogadores de linha, enquanto os goleiros trabalhavam separadamente.

No segundo momento, os atletas fizeram trabalhos com bola em circuito com obstáculos, troca de passes e movimentação.

Já sob o comando do técnico Gustavo Quinteros e seus auxiliares, os jogadores de linha trabalharam em campo reduzido. Na atividade, foi trabalhado a troca de passes, movimentações e finalizações.

Para concluir a atividade, o treinador comandou um novo exercício em campo reduzido, mas desta vez, com a presença dos goleiros e limite de apenas dois toques por jogador.

2025-02-03