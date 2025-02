Porto Alegre Reunião busca resolver impasse sobre linhas de transmissão no Jardim Planalto, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Melo participou de reunião Foto: Mateus Raugust/PMPA Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo participou, na manhã desta segunda-feira (03), de uma reunião de conciliação na sede da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) para tratar do impasse envolvendo a construção das linhas de transmissão de alta tensão no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre. A prefeitura acompanha a situação desde 2023.

O sistema faz parte da obra da CEEE Equatorial para a construção da subestação de energia na rua Ary Tarragô. Embora a subestação esteja pronta para entrar em operação, ainda é necessário um consenso com a comunidade sobre o trajeto das linhas de transmissão. O impasse afeta mais de 20 empreendimentos, incluindo prédios residenciais e estabelecimentos comerciais que necessitam do fornecimento de energia elétrica.

Na reunião de conciliação, ficou acertado que uma nova vistoria com a participação de técnicos da Agergs, Ministério Público, CEEE Equatorial e comunidade será feita no local para dar continuidade à busca por uma solução.

O encontro foi coordenado pela presidente da Agergs, Luciana Luso, e também teve a presença do promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Felipe Teixeira Neto, do diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto José Barbanera, do vereador Mauro Pinheiro, além de representantes da comunidade do Jardim Planalto e outros diretores e técnicos das instituições envolvidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/reuniao-busca-resolver-impasse-sobre-linhas-de-transmissao-no-jardim-planalto-em-porto-alegre/

Reunião busca resolver impasse sobre linhas de transmissão no Jardim Planalto, em Porto Alegre

2025-02-03