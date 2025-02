Política Lula deve enviar projetos prioritários do governo na próxima semana

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Segundo Alexandre Padilha, estão na lista a isenção do IR até R$ 5 mil e projetos que regulamentem plataformas. Na foto, Lula Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar, na próxima semana, as pautas prioritárias do governo para os próximos dois anos à nova presidência do Congresso Nacional. A informação foi passada a jornalistas pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

De acordo com Padilha, dentre os projetos de maior relevância, está o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O ministro afirmou que o texto ainda está sendo construído pelo Ministério da Fazenda. A principal pendência é organizar uma forma de compensar o valor que o Estado perderá na arrecadação.

Ainda assim, a ideia é que o projeto seja enviado e aprovado ainda neste ano, para que seja válido em 2026. Outras prioridades dizem respeito a regulamentações de plataformas digitais, projetos que estimulem o micro e pequeno empreendedor, bem como iniciativas na área da educação e de combate às mudanças climáticas.

Segundo Padilha, os primeiros dois anos do mandato de Lula foram proveitosos na relação com o Congresso, aprovando praticamente todas as pautas prioritárias do Governo. “A expectativa é de que a gente mantenha essa taxa nos próximos dois anos”, afirmou.

Padilha falou com a imprensa após a primeira reunião entre Lula e os novos presidentes das casas legislativas, Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado). Em fala antes da reunião, Lula afirmou que jamais enviaria projetos ao Congresso que fossem de interesse pessoal e que não tivessem sido discutidos com lideranças parlamentares anteriormente.

Reforma ministerial

Questionado sobre uma possível reforma ministerial, Padilha afirmou que Lula nunca falou no assunto, mas que conversaria com presidentes de partidos e líderes no Congresso para “discutir sobre o governo” e “avaliar, com eles, como está a avaliação de todos os ministros”.

