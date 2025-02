Porto Alegre Prazo para pagar o IPTU com desconto termina nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Os contribuintes podem emitir a guia pelo WhatsApp ou pelo site Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Encerra-se nesta sexta-feira (07), o prazo para pagamento do IPTU 2025 de Porto Alegre com desconto de até 11% para quem optar pela cota única. Os contribuintes podem emitir a guia pelo WhatsApp ou pelo site.

Para obter a guia pelo WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 51-3433-0156. No atendimento automático, selecione a opção IPTU 2025 e siga as instruções que serão enviadas.

O contribuinte terá acesso à guia instantaneamente. No site, o documento está disponível em Emitir Guia. Em ambos os canais, é necessário o CPF do proprietário e inscrição do imóvel. Quem não souber a inscrição, pode consulta-la nos mesmos canais.

Quem não pagar em cota única, terá o tributo automaticamente parcelado em até dez vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. As guias para parcelamento estarão disponíveis no site e no WhatsApp na segunda quinzena de fevereiro.

Até o momento, a prefeitura já arrecadou R$ 180 milhões com a cota única do IPTU. Cerca de 24% dos pagamentos foram efetuados via pix.

Cálculo e descontos

Para consultar a base do cálculo e os descontos aplicados no IPTU de 2025, basta acessar no site do IPTU a aba Cálculo, inserir o número de inscrição do imóvel e o CPF do proprietário. Além do detalhamento do seu tributo, o contribuinte consegue ver o valor do desconto por antecipação, notas fiscais e benefício da calamidade, quando for o caso.

