Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Tricolor terá duelo fora de casa nesta quarta-feira (10) pela quinta rodada do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após empatar em 3 a 3 com o Bragantino no domingo, em seu primeiro jogo em casa nesta edição do Brasileirão, o Grêmio voltou a treinar nesta semana com foco no Palmeiras. A equipe do tricolor se reapresentou nessa segunda-feira (8) para o treinamento no CT Luiz Carvalho. Agora o foco se volta para o Palmeiras, adversário desta quarta-feira (10), às 21h30, em São Paulo, pelo campeonato nacional.

Os atletas que atuaram na maior parte do confronto deste domingo estiveram na academia do CT realizando trabalhos orientados pela equipe de preparação física e somente depois foram para o gramado. Os demais jogadores fizeram o aquecimento no gramado e logo depois executaram atividade tática, enfrentando um time misto com a participação de atletas da categoria Sub-20 do Clube.

Na parte final do treino, ainda aberto para acompanhamento da imprensa, os atletas realizaram cruzamentos e finalização no gol. Após, já com atividade fechada, os jogadores foram para as cobranças de pênaltis.

O Tricolor terá mais um treinamento na manhã desta terça-feira (9) antes de iniciar a concentração e deslocamento para São Paulo.

Com o empate, o Grêmio está em sétimo lugar com 7 pontos. Em entrevista, o técnico do Grêmio Renato Portaluppi desabafou e disse que o clube não irá disputar títulos nesta temporada, já que não houve contratações.

