Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

O produto carrega as cores e o escudo tricolor e custa R$ 29,90, com preço único para sócios e torcedores em geral. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Enquanto o futebol segue paralisado, os clubes buscam criar ações que beneficiem a população. Em mais uma onda de solidariedade no futebol, o Grêmio lançou máscaras de proteção personalizadas e parte dos lucros ajudará famílias da comunidade no entorno da Arena do Grêmio. O produto carrega as cores e o escudo tricolor e custa R$ 29,90, com preço único para sócios e torcedores em geral. Com os recursos, o Clube gaúcho comprará cestas básicas e doará para famílias que moram próximo do estádio gremista.

A máscara de proteção é utilizada conforme os protocolos determinados por órgãos específicos como a Organização Mundial da Saúde, sendo mais uma medida de contenção do Coronavírus. Em tempo de pandemia, o produto acabou por tornar-se item de segurança indispensável nos cuidados diários para evitar eventual contaminação. As máscaras fabricadas pelo tricolor possuem fibras antialérgicas e atóxicas, podendo ser esterilizadas e reutilizáveis, seguindo a indicação correta de lavagem.

Ampliação de férias

O Grêmio confirmou, nesta quarta-feira (15), que irá ampliar o período de férias de seus jogadores do Departamento de Futebol. O recesso previsto entre 1° e 20 de abril, passa a ser estendido por mais 10 dias. O retorno das atividades está previsto para o dia 2 de maio.

A medida foi adotada após reunião da Comissão Nacional de Clubes (CNC), realizada entre os representantes dos clubes das séries A, B e C e CBF. No encontro por videoconferência, ficou decidido que o período de férias dos atletas profissionais seria estendido até 30 de abril.

O Grêmio informou ainda que além da extensão de férias aos jogadores e comissão técnica é válido também para os demais setores do Clube, tais como transição, equipe feminina de futebol profissional, categorias de base, escola de futebol e áreas administrativas.

