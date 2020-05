Grêmio Grêmio lança novo modelo de uniformes inspirados na garra e sentimento do torcedor

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Camisas já estão à venda na loja oficial do clube na internet Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Nesta quinta-feira, o Grêmio lançou as novas camisas para a temporada 2020. O modelo traz uma homenagem aos torcedores, com design fazendo referência a garra dos gremistas, através da frase “É Puro Sentimento”.

Com o modelo tradicional tricolor, a camisa 1 tem gola V com peitilho contrastante. Já o segundo modelo, tem com a novidade de listras na parte da frente e na manga, nas cores branca e azul claro, tem detalhes técnicos semelhantes, com diferença na gola V com detalhe diferenciado.

Para celebrar o tema da camisa, a Umbro também criou duas etiquetas exclusivas as camisas. O primeiro, na barra da camisa, possui a frase “É Puro Sentimento”, juntamente com o escudo feito para celebrar o Mundial de Clubes conquistado em 1983. O segundo selo, na altura da nuca, traz o diamante da Umbro, acima de ‘ramos da vitória’ em formato geométrico, com a bandeira do Grêmio estilizada e a frase “Clube de Todos”. Outro detalhe é o escudo gremista produzido em TPU, tecnologia usada pela marca inglesa que destaca o brasão.

Os modelos já estão disponíveis para compra através da loja oficial do clube na internet, pelo site gremiomania.com.br. As camisas são comercializadas pelo valores R$319,90 (Atleta) e R$259,90 (Classic). As novas peças também são lançadas na versão feminina, ao custo de R$249,90 (Atleta) e R$199,90 (Classic). O torcedor associado com a mensalidade em dia ganha 20% de desconto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

