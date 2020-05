Grêmio Confira as alterações da rotina da Arena do Grêmio no período sem jogos

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Administração do estádio precisou adotar medidas durante a pandemia da Covid-19 Foto: (Divulgação/Camejo Comunicação) Foto: (Divulgação/Camejo Comunicação)

O momento de paralisação do futebol em virtude da pandemia da Covid-19 tem provocado grandes impactos negativos nas finanças dos clubes. Cortes nos orçamentos, demissões nos quadros funcionais e readequações salariais juntos aos jogadores, são algumas das principais ações que vem sendo tomadas. Mas outra área dos times também vem passando por adaptações, é o caso dos estádios. No lado do Grêmio, a Arena, que é administrada pela Arena Porto-Alegrense já tomou medidas.

O palco das partidas do tricolor, hoje, está praticamento vazio. Novas rotinas foram implementadas após o adiamento dos campeonatos de futebol, shows e demais eventos programados. As readequações também foram feitas no quadro funcional. Por meio da assessoria de imprensa, houve a confirmação da demissão de funcionários, especialmente de quem atua nos dias de jogos. Contudo, o número de demissões não foi informado pela empresa.

A rotina na área administrativa foi adaptada, com a adoção do trabalho remoto, assim como na área de manutenção predial. A intenção é manter as atividades essenciais de ações preventivas e corretivas, com quantidade reduzida de funcionários e alternância de jornadas para garantir a integridade de colaboradores e preservar os equipamentos primordiais.

Em nota, a Arena Porto-Alegrense afirma que estruturado uma retomada tranquila das atividades, com a perspectiva de que ocorra em um futuro próximo. Como a maioria das empresas, uma das justificativas é pela nova adequação do planejamento financeiro durante o período.

Mesmo sem bola rolando, o gramado segue recebendo cuidados até que o futebol volte. Ainda neste mês foi concluído o processo de sobre semeadura, com a grama de inverno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

