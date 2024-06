Grêmio Grêmio libera Diego Costa para continuar tratamento de lesão na Espanha

28 de junho de 2024

Centroavante teve uma lesão de grau 3 no empate em 1 a 1 contra o Estudiantes, em 8 de junho

Um dos principais jogadores do Grêmio nesta temporada, Diego Costa foi liberado pelo clube para se recuperar de lesão muscular em Madri, na Espanha, ao lado da família. A liberação foi combinada com o técnico Renato Portaluppi e a direção gremista. Ainda não há previsão para o retorno do centroavante ao Brasil.

No dia 8 de junho, Diego Costa sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda, no empate contra o Estudiantes por 1 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela Libertadores. Como de praxe, o departamento médico do Grêmio não divulgou o tempo de recuperação do jogador. Porém, a expectativa é de que o camisa 19 possa estar recuperado para os duelos das oitavas de final do torneio continental, contra o Fluminense, marcados para os dias 13 e 20 de agosto.

Diego Costa foi contratado pelo Grêmio em fevereiro e logo caiu nas graças da torcida, marcando gols e conquistando o título do Campeonato Gaúcho, em abril. Antes de se lesionar contra o Estudiantes, o centroavante de 35 anos disputou 13 partidas e marcou sete gols pelo Tricolor, além de distribuir três assistências.

Grêmio libera Diego Costa para continuar tratamento de lesão na Espanha

