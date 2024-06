Inter Inter e Ferroviária empatam em 1 a 1 pelo Brasileirão Feminino

Com o resultado, Inter soma 14 pontos e segue fora do Z-4, podendo ingressar no G-8 da competição

O Inter empatou em 1 a 1 com a Ferroviária, na quinta-feira (27), em partida atrasada da 9ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo foi disputado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O gol colorado foi marcado por Tamara.

As Gurias Coloradas tomaram a iniciativa desde o começo da partida. Escalado com o retorno de Capelinha, que cumpriu suspensão na rodada passada, o Inter voltou a contar com o quarteto de meio-campistas formado por Capelinha, Gabi Morais, Pati e Letícia. A formação garantiu importante domínio da posse de bola para o Colorado, embora a primeira chance do jogo tenha sido da Ferroviária, aos 12 minutos.

Em jogada rápida, Micaelly chegou à direita da área colorada e cruzou a bola rasteira. Na segunda trave, Mylena Carioca bateu de primeira, no contrapé de Tainá, e abriu a conta para as visitantes. Péssima para as pretensões do Inter, a derrota começou a ser revertida aos 25 minutos, quando Capelinha arriscou a primeira finalização colorada. Em falta de média distância, a meio-campista tentou o chute por baixo. Com perigo, a bola saiu em tiro de meta.

Elemento surpresa sempre eficiente na bola aérea ofensiva, Tamara aproveitou o cruzamento de Belén Aquino para, aos 26 minutos, arrancar novos suspiros da torcida colorada presente no local. O desvio de cabeça, feito da primeira trave, assustou a goleira Luciana, que operaria grande defesa quatro minutos depois. Lançada por Isa Haas, Priscila demonstrou recurso de artilheira, finalizou de bico e parou em milagre da goleira adversária.

Aos 40 minutos, pela esquerda, Belén Aquino fez uma jogada individual, com direito a caneta para cima de Kati, e percebeu a goleira adiantada. Mesmo sem ângulo, a uruguaia soltou a bomba de perna canhota. A bola tinha endereço, mas a rival conseguiu se recuperar e espalmar pela linha de fundo. Na cobrança do escanteio, a arqueira não pôde fazer nada quando Tamara aparou cruzamento de Katrine e mandou para a rede. Placar igualado no Sesc.

Segundo tempo

A Ferroviária retornou com novidades para o segundo tempo. A zagueira Andressa substituiu a atacante Micaelly, indicando o desejo da técnica Jéssica de Lima por um time mais compacto e forte contra o veloz ataque colorado. A mudança, entretanto, não impediu que as Gurias Coloradas continuassem empilhando oportunidades. Aos sete minutos, Belén Aquino encontrou Letícia dentro da área, e a camisa 10 fez o giro antes de bater rasteiro. Sem rebote, Luciana defendeu.

Aos 20 minutos, Aquino tirou proveito de corte ruim da zaga adversária e soltou a bomba de dentro da área. Forte demais, o arremate saiu por cima. Três minutos mais tarde, a uruguaia ignorou a longa distância para a meta grená e cobrou perigosa falta pelo corredor central de ataque. A batida desviou na barreira e buscou o canto, mas morreu em mais um escanteio para o Inter.

Aos 24 minutos, Aquino chamou a marcação para dançar, ganhou ângulo para a perna canhota e finalizou de fora da área. Logo depois, ela cobrou escanteio curto pela esquerda, tabelou com Gabi Morais e definiu rasteiro. Nas duas ocasiões, Luciana mostrou segurança para defender sem oferecer rebote.

As oportunidades do Inter se tornaram mais perigosas a partir dos 36 minutos, quando Letícia lançou Tamara nas costas da zaga grená. Responsável pelo gol de empate das Gurias Coloradas, a camisa 18 só não garantiu a virada porque Luciana cresceu diante da artilheira e espalmou com a mão direita.

Aos 38 minutos, Letícia teve espaço pela direita da área adversária e soltou a bomba à meia-altura. De manchete, Luciana espalmou. Àquela altura, um gol colorado não seria nada mais do que o justo diante das ações de cada time em campo, mas Priscila, na última oportunidade do jogo, também esbarrou na goleira grená.

Restando três jogos para o encerramento da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Inter segue fora do Z-4 e com chances de entrar no G-8 da competição. Com o resultado, o clube chega aos 14 pontos na tabela de classificação.

Nesta segunda-feira (1º), a equipe do técnico Jorge Barcellos volta a ser mandante, a partir das 15h, diante do Red Bull Bragantino.

