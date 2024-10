Grêmio Grêmio libera venda de ingressos para o Gre-Nal

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Ônibus escoltado levará os torcedores da Arena até o Beira-Rio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Ônibus escoltado levará os torcedores da Arena até o Beira-Rio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (16), o Grêmio iniciará o processo de vendas de ingressos para o Gre-Nal 443, que acontece no Beira-Rio, no sábado (19), às 16h.

Os sócios poderão realizar a compra pelo site do associado, com pagamentos apenas via PIX. Já incluso no valor um valor de R$20,00 a mais pelo deslocamento. Um ônibus sairá da Arena, escoltado, e levará os torcedores até o estádio rival.

Preços

Inteira: R$ 140,00 + R$ 20,00 para o transporte = R$ 160,00

Meia Entrada: R$ 70,00 + R$ 20,00 para o transporte = R$ 90,00

Importante: não haverá estorno ou reembolso do valor pago, mesmo que os ingressos não sejam retirados.

Para retirar os ingressos, os sócios terão que se apresentar ao Quadro Social na Arena com um voucher de troca, emitido pelo site no ato da compra. A retirada poderá ser feita na quinta e na sexta-feira, das 09h às 18h, e pode ser realizada por pessoas autorizadas pelo associado, desde que apresentem um documento oficial com foto do sócio e autorização escrita e assinada pelo associado.

Atenção: Para a meia-entrada, é necessário apresentar a documentação específica.

A Brigada Militar determinou que os torcedores se concentrem na Arena, de onde sairão os ônibus que levarão os torcedores até o Beira-Rio, em um comboio com escolta policial. Em razão disso, o valor de deslocamento é obrigatório para todos que adquirem o ingresso.

Os ônibus partirão do Portão 6 da Arena às 11h e, de acordo com o Grêmio, de extrema importância que os torcedores estejam no local antes deste horário para o embarque. O estacionamento interno da Arena estará disponível pelo valor de R$ 20, com acesso pelo Portão 2.

Documentos Necessários para Meia-Entrada

• Adolescente: Documento oficial com foto.

• Aposentados e Pensionistas: Documento oficial com foto e documento da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul ou de associações registradas.

• Doador de Sangue: Documento oficial com foto e comprovante de doação emitido por hemocentros ou bancos de sangue do RS, com validade de um ano.

• ID Jovem (15 a 29 anos): Documento oficial com foto e Carteira de Identidade Jovem (ID Jovem).

• Estudante: Documento oficial com foto e Carteira Nacional de Identificação Estudantil (CIE).

• Idoso: Documento oficial com foto.

• Pessoa com Deficiência (PCD): Documento oficial com foto e comprovante da Assistência Social ou documento do INSS atestando a aposentadoria. Se o PCD necessitar de auxílio para locomoção, a meia-entrada se estende a um acompanhante.

